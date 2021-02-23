«Беларусбанк» простит агропредприятиям миллионные долги

Представители государства в органах управления «Беларусбанка» будут настаивать на том, чтобы ряду агропредприятий страны были прощены долги.

Речь идет об освобождении от имущественных обязанностей по долгам за кредиты пяти агропредприятий: ЗАО «АСБ-Агро Новатор», КУСП «Экспериментальная база «Тулово», ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов», СУП «Липовцы» и «Ложанское».

В общей сложности будут прощены долги на 17,857 млн рублей, в том числе 12,58 млн рублей основного долга, 3,32 млн рублей процентов, 1,94 млн рублей пеней и 15,3 тыс. нотариального штрафа.

«АСБ-Агро Новатор» будет освобождено от обязательств по уплате 14,9 млн рублей, «Экспериментальная база «Тулово» — 106,8 тыс. рублей, «Оршанский комбинат хлебопродуктов» — 2,45 млн рублей, «Липовцы» — 17,4 тыс., а «Ложанское» — 370,91 тыс. рублей.