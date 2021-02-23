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Прошла онлайн-презентация Mercedes C-Class нового поколения
Источник материала: Onliner
Немцы провели онлайн-презентацию нового Mercedes C-Class. Эта самая важная новинка для концерна Daimler, ведь предшественника за семь лет купили 2,5 миллиона человек во всем мире. C-Class остается самой продаваемой моделью Mercedes, опережая даже компактные кроссоверы.
Дебютировали сразу седан и универсал модели. У нас «пятидверка» не очень популярна, а вот в Европе спрос на «грузо-пассажирскую» версию уходящего С-Class достигал 60% от общего объема продаж. В основе C-Class'2022 лежит продольная архитектура MRA, которая используется у нового Mercedes S-Class. Только, в отличие от W223, в конструкции «цэшки» по большей части используется облегченная сталь, а не алюминий. В списке опций будут адаптивные амортизаторы и спортивная подвеска. А вот от пневмоподвески решили отказаться.
Для Mercedes-Class впервые будет предложено полноуправляемое шасси, когда задние колеса способны поворачиваться, улучшая стабильность машины на высокой скорости и маневренность во время парковки.
Автомобиль подрос в длину на 65 мм, и теперь между «носом» и «хвостом» — 4751 мм. Ширина и высота достигают 1820 и 1438 мм соответственно. Размер колесной базы составляет 2865 мм. В стилистике есть элементы, напоминающие последние S-Class и A-Class.
В салоне C-Class произошла настоящая революция. Здесь теперь все смахивает на последнюю «эску». Получается, семейство С-Class чуть ли не единственное в линейке Daimler, которое не получило два горизонтальных дисплея, находящихся на одной сплошной панели. C-Class пропустил этот виток эволюции интерьеров Mercedes и сразу примерял интерьер нового поколения — с цифровым приборным щитком и большим экраном мультимедийной системы с портретной ориентацией. Центральный дисплей может быть диагональю 9,5 или 11,9 дюйма. В списке опций по-прежнему есть head-up дисплей.
В пресс-релизе говорится, что салон C-Class стал просторнее. Расстояние между первым и вторым рядом увеличилось на 21 мм. Стало свободнее в области плеч. У седана объем багажника составляет 455 литров. Здесь без изменений. У универсала багажник немного увеличился.
Как мы уже писали, немцы решили отказаться от 6-цилиндровых моторов для своей модели D-класса. Теперь «цэшка» будет продаваться только с 4 цилиндрами под капотом. В Европе все версии будут оснащаться 48-вольтовым стартер-генератором. Там предложат бензиновые версии C180 (1,5 л, 170 л. с.), С200 (1,5 л, 204 л. с.) и C300 (2,0 л, 258 л. с.). Дизельная линейка составляет следующие версии: C220d (2,0 л, 200 л. с.) и C300d (2,0 л, 265 л. с.).
По умолчанию на модель ставится автоматическая коробка передач 9G-Tronic. В опциях для С200 и С300 будет полный привод 4Matic. Кроме того, покупателям предложат полноценные plug-in гибриды C300e и C300de. Продажи новинки в Европе стартуют уже в следующем месяце.
серый, хетчбэк, дизель 1.7 л, автоматическая, передний привод
коричневый, купе, бензин 1.8 л, автоматическая, задний привод
черный, универсал, дизель 2.2 л, автоматическая, задний привод
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Немцы провели онлайн-презентацию нового Mercedes C-Class. Эта самая важная новинка для концерна Daimler, ведь предшественника за семь лет купили 2,5 миллиона человек во всем...
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