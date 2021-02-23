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Макей поехал в Женеву с выступлением о правах человека, а Алексиевич сообщила о готовности весной вернуться в Минск

23.02.2021 17:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Нет причин для эксклюзивного внимания к Беларуси по теме прав человека, кроме как с исключительной целью политического давления на законное правительство», — заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время выступления на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, передает БЕЛТА.

— Беларусь — молодое, независимое государство, которое последовательно развивается эволюционным путем. Мы никогда не утверждали, что наша страна идеальная, но мы категорически не согласны с субъективными обвинениями в нарушениях прав человека, звучащими в наш адрес в Совете ООН по правам человека со стороны ряда его членов. Нет причин для эксклюзивного внимания к Беларуси по теме прав человека, кроме как с исключительной целью политического давления на законное правительство, — убежден Владимир Макей. — Похоже, что кто-то не может свыкнуться с мыслью, что, несмотря на жесткий политический и экономический прессинг, белорусское государство развивается не по выкроенным лекалам западных стран, а так, как решает сам белорусский народ в своих собственных интересах.

По словам Владимира Макея, белорусы с гордостью могут заявить о том, что их города — одни из самых безопасных в мире, что всем гражданам в стране обеспечена возможность трудовой занятости, предоставлено право на пенсию, на бесплатное образование и на одну из самых доступных и эффективных в мире систем бесплатной медицины.

Министр обратил внимание, что уличные беспорядки в Бельгии, Германии, Испании, Нидерландах, Польше, Франции, сопровождающиеся бесчинствами протестующих, ответным насилием полиции, не сходят с первых полос СМИ...

Он отметил, что нарушения Польшей, Литвой, Чехией и многими другими европейскими странами их собственных обязательств в сфере прав человека можно перечислять часами:

— Почему эти страны присваивают себе право шельмовать и обвинять другие государства? Почему они регулярно вносят в СПЧ инициативы с предложением рассмотреть проблемы где угодно, но только не у себя? Или «трепетное» отношение в ЕС к правам мигрантов вызывает широкое уважение со стороны ООН? Положение нацменьшинств в Латвии, высылки представителей народности рома во Франции, неонацисты в Эстонии, политически мотивированные преследования журналистов и русскоязычных общественных активистов в Литве и так далее. И никого это здесь в ООН не волнует? Почему Совет ООН по правам человека не рассматривает эти вопросы?

Тем временем в интервью «Народной воле» Светлана Алексиевич анонсировала возвращение в страну:

— Я бы никогда не уехала, если бы мое здоровье было чуть крепче. Но в моих планах, конечно, стоит весеннее возвращение в Минск. И я бы хотела вернуться в новую страну. Каждый из нас сегодня должен выстоять.

 
Теги: Минск
 
 
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«Нет причин для эксклюзивного внимания к Беларуси по теме прав человека, кроме как с исключительной целью политического давления на законное правительство», —...
 
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