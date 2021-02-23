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Лукашенко готовится освободить экс-банкира Бабарико?

23.02.2021 18:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко готовится освободить экс-банкира Бабарико?
Виктор Бабарико на суде
Судебное заседание по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» приостановлено на неопределенный срок. Произошло это на следующий день после встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, что, безусловно, наводит на размышления.

А сегодня Путин и Лукашенко снова говорили по телефону, но подробности этой беcеды, впрочем, как и итоги вчерашней встречи, пресс-службы не разглашают.

По информации из Верховного суда, заседания по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» и его бывшего председателя Виктора Бабарико отложили, по меньшей мере, до 9 марта. Вроде бы, из-за болезни одного из участников процесса. Болезнь настоящая или дипломатическая, остается только гадать.

В предыдущие дни на процессе все еще зачитывали обвинения экс-банкиру и другим фигурантам дела.

В «деле Белгазпромбанка» проходят восемь фигурантов, среди которых топ-менеджеры банка. Виктор Бабарико обвиняется в «отмывании» средств, полученных преступным путем, по арт. Согласно ст. 235, ч. 2 Уголовного кодекса, и получении взятки в особо крупном размере по ст. 430, ч. 3 (предусмотрено наказание от 5 до 15 лет).

Топ-менеджеры банка Алексей Задойко, Кирилл Бадей, Сергей Шабан, Дмитрий Кузьмич, Александр Ильясюк, Сергей Добролет обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Виктор Кобяк, основатель компании «Активлизинг», обвиняется в даче взятки повторно или в крупном размере.

С Бадеем, Добролетом, Кузьмичом, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

«Дело Белгазпромбанка» возникло в разгар президентской избирательной кампании в июне 2020 года на этапе сбора подписей. Виктор Бабарико был главным конкурентом Лукашенко на выборах. Социологические опросы показывали, что он однозначно выигрывал у действующего главы государства если не в первом, то во втором туре.

Однако Бабарико вместе с сыном Эдуардом, который возглавлял предвыборный штаб отца, сперва задержали, а потом обвинили в совершении уголовных преступлений.

Позже, ЦИК на основании неких «секретных документов», представленных Комитетом государственного контроля, отказал экс-банкиру в регистрации кандидатом в президенты.

Ранее российские источники называли освобождение Виктора Бабарико, наряду с проведение м конституционной реформы, одним их главных условий предоставления Лукашенко спасительного для него кредита в 1,5 миллиарда долларов.
 
 
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Суд по делу экс-главы «Белгазпромбанка» отложили на неопределенный срок.
 
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