Источник материала: UDF



Виктор Бабарико на суде

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко готовится освободить экс-банкира Бабарико? Суд по делу экс-главы «Белгазпромбанка» отложили на неопределенный срок.

А сегодня Путин и Лукашенко снова говорили по телефону, но подробности этой беcеды, впрочем, как и итоги вчерашней встречи, пресс-службы не разглашают.По информации из Верховного суда, заседания по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» и его бывшего председателяотложили, по меньшей мере, до 9 марта. Вроде бы, из-за болезни одного из участников процесса. Болезнь настоящая или дипломатическая, остается только гадать.В предыдущие дни на процессе все еще зачитывали обвинения экс-банкиру и другим фигурантам дела.В «деле Белгазпромбанка» проходят восемь фигурантов, среди которых топ-менеджеры банка. Виктор Бабарико обвиняется в «отмывании» средств, полученных преступным путем, по арт. Согласно ст. 235, ч. 2 Уголовного кодекса, и получении взятки в особо крупном размере по ст. 430, ч. 3 (предусмотрено наказание от 5 до 15 лет).Топ-менеджеры банкаобвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Виктор Кобяк, основатель компании «Активлизинг», обвиняется в даче взятки повторно или в крупном размере.С Бадеем, Добролетом, Кузьмичом, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.«Дело Белгазпромбанка» возникло в разгар президентской избирательной кампании в июне 2020 года на этапе сбора подписей. Виктор Бабарико был главным конкурентом Лукашенко на выборах. Социологические опросы показывали, что он однозначно выигрывал у действующего главы государства если не в первом, то во втором туре.Однако Бабарико вместе с сыном Эдуардом, который возглавлял предвыборный штаб отца, сперва задержали, а потом обвинили в совершении уголовных преступлений.Позже, ЦИК на основании неких «секретных документов», представленных Комитетом государственного контроля, отказал экс-банкиру в регистрации кандидатом в президенты.Ранее российские источники называли освобождение Виктора Бабарико, наряду с проведение м конституционной реформы, одним их главных условий предоставления Лукашенко спасительного для него кредита в 1,5 миллиарда долларов.