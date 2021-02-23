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Шокирующая статистика: Верховный суд рассказал о приговорах прошлого года
Источник материала: Партизан
Число оправдательных упало до статистической погрешности.
Верховный суд опубликовал статистику, которая рассказывает о работе судебной системы в Беларуси в 2020 году.
По данным организации, за 12 месяцев прошлого года в нашей стране осудили 34 572 человека. Эта цифра сравнима с населением Рогачева, двух Лепелей или трех Воложинов, пишет
Но самое страшное в беларуском "правосудии" - это число оправдательных приговоров.
Их практически не существует в природе. По тем делам, что дошли до суда, вынесли оправдательные приговоры лишь в 93 случаях.
То есть процент подобных решений от общего числа приговоров составил 0,26%!
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Число оправдательных упало до статистической погрешности.
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