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Шокирующая статистика: Верховный суд рассказал о приговорах прошлого года

23.02.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Число оправдательных упало до статистической погрешности.


Верховный суд опубликовал статистику, которая рассказывает о работе судебной системы в Беларуси в 2020 году. 

По данным организации, за 12 месяцев прошлого года в нашей стране осудили 34 572 человека. Эта цифра сравнима с населением Рогачева, двух Лепелей или трех Воложинов, пишет blizko.by

Но самое страшное в беларуском "правосудии" - это число оправдательных приговоров. 

Их практически не существует в природе. По тем делам, что дошли до суда, вынесли оправдательные приговоры лишь в 93 случаях. 

То есть процент подобных решений от общего числа приговоров составил 0,26%! 
 
 
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Число оправдательных упало до статистической погрешности.
 
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