На стройке скандального «Газпром-центра» разбирают башенные краны. Узнали, в чем дело

Источник материала: Onliner

Небоскреб «Газпром-центра», который строится на пересечении Независимости и Филимонова, уже давно ни жив ни мертв. Строительство ведется с 2015 года, и к этому времени высотка должна была преобразить восточную часть города до неузнаваемости, а на деле «небоскреб» едва выглядывает из-за строительного забора. Сегодня в сети появилась информация о том, что на стройке демонтируют башенные краны, уволены сотрудники итальянского генподрядчика Codest. Onliner пообщался с информированным источником и взял официальный комментарий в пресс-службе.

Инвестпроект по строительству высотки «Газпрома» должен был быть завершен 31 декабря 2020 года, однако к этому сроку небоскреб не был достроен. По данным наших источников, белорусская «дочка» российского газового гиганта попыталась продлить сроки инвестдоговора. Новый дедлайн попросили назначить на 2024 год. Но вместо новости о продлении сроков в сети появилась новость о том, что на многострадальном объекте разбирают строительные краны, которую Onliner подтвердили в пресс-службе ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

— Единственное, что я могу сказать, что действительно стройка приостановлена. Она была приостановлена еще в конце декабря сроком на 3 месяца. Но, с учетом поиска инженерных решений, этот срок может корректироваться. Когда строительные работы возобновятся — краны вновь займут свое место. Их простой — дополнительная трата средств, — так Дмитрий Костин, начальник службы по связям с общественностью ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», прокомментировал демонтаж башенных кранов на стройке.

На вопрос, планирует ли инвестор возобновить стройку, остается ли в силе инвестиционный договор, в пресс-службе не ответили, еще раз повторив тезис о том, что стройка приостановлена.

Информированный источник, знакомый с ходом работ, сообщил Onliner, что итальянский девелопер уходит из проекта и подает в суд на белорусскую «дочку» «Газпрома». На стройке не только разберут строительные краны, но также целиком демонтируют фундаментную плиту и свайное поле. В течение последующих трех месяцев объект должны законсервировать, а весной (самое раннее — в апреле) приступят к выбору нового подрядчика. Кроме того, в руководстве компании «Газпром трансгаз Беларусь» ожидаются кадровые перестановки. Нам не удалось официально подтвердить указанную информацию в пресс-службе ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».