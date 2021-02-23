Флагман Xiaomi Mi 11 Ultra с двумя экранами получит новый фотосенсор от Samsung

Источник материала: Onliner Xiaomi Mi 11 Ultra будет первым смартфоном с новым фотосенсором Samsung Isocell GN2. Об этом сообщает техноблогер Ice Universe. Сенсор представили совсем недавно, его разрешение составляет 50 Мп.

Размер сенсора — 1/1.12, он заточен под качественную съемку в условиях слабого освещения. Также он может выдавать снимки в разрешении 100 Мп с помощью наложения трех снимков по 50 Мп, сделанных в спектрах RGB.

Помимо него, Mi 11 Ultra получит 48-мегапиксельный ультраширокий сенсор и еще один телефотосенсор на 48 Мп.

Если информация о камере подтвердится, это будет уже второй смартфон Xiaomi с сенсором от Samsung: впервые на смартфоне Xiaomi сенсор Samsung (модель GM1) появился в Redmi Note 7, который вышел в 2019 году.

Xiaomi Mi 11 Ultra должны представить в ближайшее время. Из ключевых особенностей смартфона — дополнительный экран на задней панели.