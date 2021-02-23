|
Флагман Xiaomi Mi 11 Ultra с двумя экранами получит новый фотосенсор от Samsung
Размер сенсора — 1/1.12, он заточен под качественную съемку в условиях слабого освещения. Также он может выдавать снимки в разрешении 100 Мп с помощью наложения трех снимков по 50 Мп, сделанных в спектрах RGB.
Помимо него, Mi 11 Ultra получит 48-мегапиксельный ультраширокий сенсор и еще один телефотосенсор на 48 Мп.
Если информация о камере подтвердится, это будет уже второй смартфон Xiaomi с сенсором от Samsung: впервые на смартфоне Xiaomi сенсор Samsung (модель GM1) появился в Redmi Note 7, который вышел в 2019 году.
Xiaomi Mi 11 Ultra должны представить в ближайшее время. Из ключевых особенностей смартфона — дополнительный экран на задней панели.
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Xiaomi Mi 11 Ultra будет первым смартфоном с новым фотосенсором Samsung Isocell GN2. Об этом сообщает техноблогер Ice Universe. Сенсор представили совсем недавно, его разрешение...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)