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Представительский седан Aurus Senat сильно подорожал до старта производства

23.02.2021 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Представительский седан российского производства Aurus Senat подорожал на 22% еще до старта серийного производства, о новых ценах сообщил сам производитель.

Первые Aurus Senat должны сойти с конвейера в мае текущего года. Ранее называлась и предварительная стоимость одного экземпляра – на уровне 18 миллионов российских рублей (примерно 242 тысячи долларов). Но теперь производитель сообщил об увеличении ценника сразу на 22% - до 22 миллионов (почти 300 тысяч долларов).

"Мы предлагаем нашим клиентам заключать предварительные договоры по стоимости 22 миллиона рублей. Это ориентировочная стоимость, за более детальной информацией стоит обращаться в отдел продаж", - так прокомментировал производитель подорожание автомобиля.

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Искрящийся белый и большой радиатор: Бердымухамедов заказал всю линейку Aurus

Отмечается, что итоговая цена Aurus Senat может меняться с учетом индивидуальных пожеланий покупателя.

Ранее сообщалось, что на Aurus собрано уже более 600 предзаказов. Собирать автомобили планируется на заводе Sollers в Елабуге. Планируется, что завод сможет производить до пяти тысяч машин в год.

Aurus – название семейства автомобилей проекта "Кортеж", разработанных для первых лиц государства. В линейке машин класса "люкс" – лимузин, седан, минивэн и внедорожник сопровождения, построенные на единой модульной платформе. На лимузине уже ездит российский президент Владимир Путин.

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Теги: Минск
 
 
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Производитель предлагает клиентам заключать договоры на заказ автомобиля уже по увеличенной стоимости.
 
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