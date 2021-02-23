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Представительский седан Aurus Senat сильно подорожал до старта производства
23.02.2021 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Представительский седан российского производства Aurus Senat подорожал на 22% еще до старта серийного производства, о новых ценах сообщил сам производитель.
Первые Aurus Senat
"Мы предлагаем нашим клиентам заключать предварительные договоры по стоимости 22 миллиона рублей. Это ориентировочная стоимость, за более детальной информацией стоит обращаться в отдел продаж", - так прокомментировал производитель подорожание автомобиля.
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Отмечается, что итоговая цена Aurus Senat может меняться с учетом индивидуальных пожеланий покупателя.
Ранее сообщалось, что на Aurus собрано уже более 600 предзаказов. Собирать автомобили планируется на заводе Sollers в Елабуге. Планируется, что завод сможет производить до пяти тысяч машин в год.
Aurus – название семейства автомобилей проекта "Кортеж", разработанных для первых лиц государства. В линейке машин класса "люкс" – лимузин, седан, минивэн и внедорожник сопровождения, построенные на единой модульной платформе. На лимузине уже ездит российский президент Владимир Путин.
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Производитель предлагает клиентам заключать договоры на заказ автомобиля уже по увеличенной стоимости.
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