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230 литров высокоградусного напитка обнаружили правоохранители и у жителя Витебска

23.02.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

У стражей порядка была информация о том, что 62-летний мужчина занимается самогоноварением. Когда в гости к бутлегеру заглянул сотрудник милиции, версия подтвердилась. Характерный запах алкоголя и необходимые приспособления на кухне. А в комнатах разные емкости с высокоградусным напитком. Готовый продукт был расфасован по бутылкам с этикетками известных алкогольных брендов. Мужчина отказался от каких-либо объяснений. Стоит отметить, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за самогоноварение. 
 
 
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У стражей порядка была информация о том, что 62-летний мужчина занимается самогоноварением. Когда в гости к бутлегеру заглянул сотрудник милиции, версия...
 
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