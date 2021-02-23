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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 230 литров высокоградусного напитка обнаружили правоохранители и у жителя Витебска У стражей порядка была информация о том, что 62-летний мужчина занимается самогоноварением. Когда в гости к бутлегеру заглянул сотрудник милиции, версия...

У стражей порядка была информация о том, что 62-летний мужчина занимается самогоноварением. Когда в гости к бутлегеру заглянул сотрудник милиции, версия подтвердилась. Характерный запах алкоголя и необходимые приспособления на кухне. А в комнатах разные емкости с высокоградусным напитком. Готовый продукт был расфасован по бутылкам с этикетками известных алкогольных брендов. Мужчина отказался от каких-либо объяснений. Стоит отметить, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за самогоноварение.