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У комитета «Минскгоримущество» новый руководитель

23.02.2021 18:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Новым председателем комитета государственного имущества Мингорисполкома стал Сергей Желудкович, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

У комитета «Минскгоримущество» новый руководитель

Сегодня, 23 февраля, Желудковича коллективу комитета «Минскгоримущество» представила управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская.

Прежде Желудкович работал в Минском облисполкоме на должности заместителя председателя комитета государственного имущества.

 
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Новым председателем комитета государственного имущества Мингорисполкома стал Сергей Желудкович, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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