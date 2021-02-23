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У комитета «Минскгоримущество» новый руководитель
Источник материала: Навiны
Новым председателем комитета государственного имущества Мингорисполкома стал Сергей Желудкович, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Сегодня, 23 февраля, Желудковича коллективу комитета «Минскгоримущество»
Прежде Желудкович работал в Минском облисполкоме на должности заместителя председателя комитета государственного имущества.
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Новым председателем комитета государственного имущества Мингорисполкома стал Сергей Желудкович, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
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