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Витебскую 22-летнюю медсестру Юлию Кашеверову осудили на полтора года колонии

23.02.2021 18:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Жительница Витебска Юлия Кашеверова осуждена на полтора года колонии общего режима по обвинению в хулиганстве (ст. 339 УК).

Витебскую 22-летнюю медсестру Юлию Кашеверову осудили на полтора года колонии

Такое решение 23 февраля на заседании суда Октябрьского района Витебска принял судья Сергей Будревич, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Кашеверова была задержана 4 октября 2020 года после протестной акции в областном центре. За участие в несанкционированном мероприятии ее оштрафовали. Впоследствии ее вновь задержали и поместили под стражу в рамках уголовного дела.

Девушку обвинили в том, что во время акции 4 октября она якобы сорвала маску и кепку с сотрудника МВД, а также била ногой по милицейскому микроавтобусу.

Свою вину Кашеверова признала частично. Она согласилась с тем, что несколько раз ударила по милицейской машине, но подчеркнула, что это было от избытка эмоций. По ее словам, она хотела оказать медицинскую помощь (на тот момент девушка работала медсестрой в 103-й военно-воздушной бригаде) одному из участников акции, который в какой-то момент упал, как ей показалось, потеряв сознание. Против людей, которые хотели поднять и унести парня, применили газ, самого молодого человека сотрудники милиции поместили в микроавтобус. После этого не успевшая ему помочь Кашеверова, по ее словам, и ударила по машине.

Вместе с тем она заявила, что не срывала с сотрудника милиции маску и кепку, а подобрала эти вещи с земли, думая, что они принадлежат задержанному.

За повреждение автомобиля УВД предъявило ей претензии на сумму 405 рублей, которые семья девушки выплатила. Впоследствии ущерб был переоценен и сумма по нему возросла до 841 рубля, Кашеверова с этим не согласилась.

Гособвинитель запрашивал для Кашеверовой шесть лет лишения свободы, судья ограничился полутора годами, признав ее виновной не по ч. 2 ст. 339 УК, как было изначально, а по ч. 1 упомянутой статьи.

 
Теги: Витебск
 
 
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Жительница Витебска Юлия Кашеверова осуждена на полтора года колонии общего режима по обвинению в хулиганстве (ст. 339 УК).
 
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