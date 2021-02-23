Sony официально анонсировала новый шлем виртуальной реальности для PS5

Источник материала: Tut.by

Sony в блоге на официальном сайте анонсировала шлем виртуальной реальности для игровой приставки PlayStation 5. Об этом также сообщает The Verge .





По словам представителей компании, ожидать выхода устройства в продажу в этом году не стоит. Но некоторые детали о новинке все же рассекретили. Так, VR-шлем второго поколения предложит улучшенный угол обзора, повышенное разрешение картинки, а также всего один соединительный кабель для подключения к PS5.

В Sony также работают над новым контроллером для VR, в котором будут использоваться «некоторые функции геймпада DualSense». По задумке инженеров компании, такой контроллер должен стать более эргономичным. По словам одного из топ-менеджеров Sony, работа над новой VR-гарнитурой еще продолжается, так что детали могут изменяться. Но разработчики уже приступили «к созданию новых миров, которые пользователи смогут исследовать в виртуальной реальности».

В The Verge напоминают: оригинальный PS VR вышел более четырех лет назад. Для его подсоединения к игровой приставке требуется целый набор адаптеров и камера.