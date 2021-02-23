ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Sony официально анонсировала новый шлем виртуальной реальности для PS5

23.02.2021 18:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Sony в блоге на официальном сайте анонсировала шлем виртуальной реальности для игровой приставки PlayStation 5. Об этом также сообщает The Verge.


По словам представителей компании, ожидать выхода устройства в продажу в этом году не стоит. Но некоторые детали о новинке все же рассекретили. Так, VR-шлем второго поколения предложит улучшенный угол обзора, повышенное разрешение картинки, а также всего один соединительный кабель для подключения к PS5.

В Sony также работают над новым контроллером для VR, в котором будут использоваться «некоторые функции геймпада DualSense». По задумке инженеров компании, такой контроллер должен стать более эргономичным. По словам одного из топ-менеджеров Sony, работа над новой VR-гарнитурой еще продолжается, так что детали могут изменяться. Но разработчики уже приступили «к созданию новых миров, которые пользователи смогут исследовать в виртуальной реальности».

В The Verge напоминают: оригинальный PS VR вышел более четырех лет назад. Для его подсоединения к игровой приставке требуется целый набор адаптеров и камера.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам представителей компании, ожидать выхода устройства в продажу в этом году не стоит.
 
Новости дня
Новости разные
 
«50–80% у апазыцыі». Кіраўнік кабінэту Ціханоўскай — аб працы зь сілавікамі і чыноўнікамі, якія супраць Лукашэнкі, але баяцца сыходзіць
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by