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Новая стратегия: политолог рассказала, чего ждать от НАТО при Байдене
23.02.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Активность НАТО после прихода к власти в США Джо Байдена и его команды "будет еще более бурной", считает собеседница радио Sputnik, по ее мнению, в этом плане обращает на себя внимание происходящее в странах Балтии у границ Союзного государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Учитывая рвение наших ближайших соседей в Прибалтике, которые готовы продолжать размещать военные базы у себя и строят всю свою национальную политику на такой антироссийской платформе, поэтому думаю, что требования к выплатам в пользу НАТО от европейцев будут еще больше и НАТО будет эксплуатировать правительства таких стран, как Латвия и Литва, которые всегда были очень лояльны к США", ― полагает Арямова.
По мнению политического эксперта, российская угроза будет раздуваться и русофобские настроения в правящих элитах стран-членов блока будут превалировать, "потому что пока у власти люди, которые не хотят видеть больше никаких возможностей для развития своих стран".
Напомним, накануне возможное наращивание военных сил НАТО вблизи границ Союзного государства прокомментировали
Ранее на перспективу структурных реформ и усиление военной мощи Североатлантического альянса
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