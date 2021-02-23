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Новая стратегия: политолог рассказала, чего ждать от НАТО при Байдене

23.02.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Новая стратегия: политолог рассказала, чего ждать от НАТО при Байдене

Активность НАТО после прихода к власти в США Джо Байдена и его команды "будет еще более бурной", считает собеседница радио Sputnik, по ее мнению, в этом плане обращает на себя внимание происходящее в странах Балтии у границ Союзного государства. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Учитывая рвение наших ближайших соседей в Прибалтике, которые готовы продолжать размещать военные базы у себя и строят всю свою национальную политику на такой антироссийской платформе, поэтому думаю, что требования к выплатам в пользу НАТО от европейцев будут еще больше и НАТО будет эксплуатировать правительства таких стран, как Латвия и Литва, которые всегда были очень лояльны к США", ― полагает Арямова.

По мнению политического эксперта, российская угроза будет раздуваться и русофобские настроения в правящих элитах стран-членов блока будут превалировать, "потому что пока у власти люди, которые не хотят видеть больше никаких возможностей для развития своих стран".

Напомним, накануне возможное наращивание военных сил НАТО вблизи границ Союзного государства прокомментировали в белорусском Минобороны. "В случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности", – заявил генерал-майора Олег Воинов.

Ранее на перспективу структурных реформ и усиление военной мощи Североатлантического альянса отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, усиление НАТО у границ РФ "вынуждает Россию активизировать защиту".

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Теги: Минск
 
 
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Русофобия, а вместе с ней и белорусофобия будет раздуваться, и в этом плане Североатлантический альянс будет еще активнее эксплуатировать страны Балтии ―...
 
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