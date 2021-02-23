Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Новая стратегия: политолог рассказала, чего ждать от НАТО при Байдене

Активность НАТО после прихода к власти в США Джо Байдена и его команды "будет еще более бурной", считает собеседница радио Sputnik, по ее мнению, в этом плане обращает на себя внимание происходящее в странах Балтии у границ Союзного государства.

© Sputnik / Виктор Толочко Минск примет допмеры в случае эскалации со стороны Запада - Минобороны

"Учитывая рвение наших ближайших соседей в Прибалтике, которые готовы продолжать размещать военные базы у себя и строят всю свою национальную политику на такой антироссийской платформе, поэтому думаю, что требования к выплатам в пользу НАТО от европейцев будут еще больше и НАТО будет эксплуатировать правительства таких стран, как Латвия и Литва, которые всегда были очень лояльны к США", ― полагает Арямова.

По мнению политического эксперта, российская угроза будет раздуваться и русофобские настроения в правящих элитах стран-членов блока будут превалировать, "потому что пока у власти люди, которые не хотят видеть больше никаких возможностей для развития своих стран".

Напомним, накануне возможное наращивание военных сил НАТО вблизи границ Союзного государства прокомментировали в белорусском Минобороны . "В случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности", – заявил генерал-майора Олег Воинов.

Ранее на перспективу структурных реформ и усиление военной мощи Североатлантического альянса отреагировали в Кремле . Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, усиление НАТО у границ РФ "вынуждает Россию активизировать защиту".

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