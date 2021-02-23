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Фотофакт. Лукашенко полетел в Беларусь
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко вылетел из Сочи, где он провел встречу с Владимиром Путиным, в Минск.
По сообщению телеграм-канала «Пул первого», Лукашенко и Путин общались 22 февраля более шести часов. Основная часть переговоров длилась около часа. Затем политики продолжили общение, катаясь на лыжах и снегоходах.
Анонсированная ранее встреча с Дмитрием Медведевым не состоялась «из-за плотного графика».
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Александр Лукашенко вылетел из Сочи, где он провел встречу с Владимиром Путиным, в Минск.
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