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Фотофакт. Лукашенко полетел в Беларусь

23.02.2021 19:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко вылетел из Сочи, где он провел встречу с Владимиром Путиным, в Минск.

Фотофакт. Лукашенко полетел в Беларусь

По сообщению телеграм-канала «Пул первого», Лукашенко и Путин общались 22 февраля более шести часов. Основная часть переговоров длилась около часа. Затем политики продолжили общение, катаясь на лыжах и снегоходах.

Анонсированная ранее встреча с Дмитрием Медведевым не состоялась «из-за плотного графика».

 
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Александр Лукашенко вылетел из Сочи, где он провел встречу с Владимиром Путиным, в Минск.
 
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