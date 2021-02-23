Еще один спортивный турнир перенесен из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Финальная стадия футзальной Лиги чемпионов перенесена из Беларуси, сообщает официальный сайт УЕФА.



Фото: www.fcbarcelona.com

«Исполнительный комитет УЕФА принял к сведению эпидемиологическое положение в Беларуси, а также принятые там ограничения на путешествия, которые могут помешать ряду команд и официальным лицам принять участие в финальной стадии футзальной Лиги чемпионов УЕФА-2020/21.

После консультаций с Белорусской федерацией футбола исполком УЕФА принял решение найти для турнира альтернативное место проведения.

Так как Хорватский футбольный союз выразил готовность принять финальную стадию, исполком УЕФА решил назначить Загреб местом проведения турнира, который изначально должен был пройти с 28 апреля по 3 мая в Минске», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить розыгрыш чемпионатов Европы среди юношей и девушек до 19 лет в сезоне 2020/21 из-за пандемии COVID-19 и ее влияния на проведение соревнований. Турнир среди девушек должен был пройти в Беларуси.

«Принимая это решение, исполком руководствовался тем, что при нынешних правительственных ограничениях путешествия команд и проведение мини-турниров становятся чрезвычайно трудными.

В ходе консультаций национальные ассоциации поддержали данное решение. И хотя печально, что в этом сезоне не состоятся юношеские турниры, здоровье и безопасность молодых футболистов имеют в нынешних условиях первостепенное значение», — сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) и Международный союз современного пятиборья (UIPM) приняли решения перенести предстоящие чемпионаты мира из Беларуси из-за ситуации в стране.