Xiaomi готовит анонс Mi Band 6 - что уже известно про фитнес-браслет

Источник материала: Tut.by

Похоже, Xiaomi готовится к анонсу и выходу в продажу фитнес-браслета следующего поколения — Mi Band 6. Об этом говорится в заметке на Gizmochina .



Mi Band 5

Дата официального анонса Mi Band 6 пока неизвестна. Но международная версия устройства — Mi Smart Band 6 — уже проходит необходимые сертификационные процедуры. Так, девайс появился в базах данных местных регуляторов связи в Индии и Индонезии.

Предполагается, что Mi Band 6 получит модули NFC и GPS, поддержку SpO2 (измерения насыщенности крови кислородом), возможность работы с голосовыми ассистентами вроде Alexa, а также увеличенный по сравнению с Mi Band 5 дисплей. Вероятно, появятся и новые программные фишки. Так, ожидается трекинг до 30 видов физической активности вместо нынешних 11.