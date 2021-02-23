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Xiaomi готовит анонс Mi Band 6 - что уже известно про фитнес-браслет

23.02.2021 19:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Похоже, Xiaomi готовится к анонсу и выходу в продажу фитнес-браслета следующего поколения — Mi Band 6. Об этом говорится в заметке на Gizmochina.


Mi Band 5

Дата официального анонса Mi Band 6 пока неизвестна. Но международная версия устройства — Mi Smart Band 6 — уже проходит необходимые сертификационные процедуры. Так, девайс появился в базах данных местных регуляторов связи в Индии и Индонезии.

Предполагается, что Mi Band 6 получит модули NFC и GPS, поддержку SpO2 (измерения насыщенности крови кислородом), возможность работы с голосовыми ассистентами вроде Alexa, а также увеличенный по сравнению с Mi Band 5 дисплей. Вероятно, появятся и новые программные фишки. Так, ожидается трекинг до 30 видов физической активности вместо нынешних 11.

 
 
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Дата официального анонса Mi Band 6 пока неизвестна. Но международная версия устройства - Mi Smart Band 6 - уже проходит необходимые сертификационные процедуры.
 
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