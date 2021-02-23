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Итальянская фирма-застройщик уходит из строительства "Газпром центра"

23.02.2021 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный подрядчик стройки "Газпром центра" в Минске — итальянская фирма Codest — уходит со стройки со скандалом.



Итальянский застройщик уходит из "Газпром центра" / nn.by​

Само строительство приостановлено, пишет "Наша Нива". 

На стройке не видно рабочих — их переводят а объекты компании в России и на улицу Янки Купалы, где на месте бывшей ВДНХ возводится отель. Остались только два строительных крана, так как остальные застройщик разобрал и увозит.

"Наша Нива" пишет также, что вспыхнули противоречия между заказчиком (компанией "Газпром Трансгаз Беларусь") и проектным институтом, контракт с инженерной компанией не продлен. 

"Газпром центр" начали строить в 2013 году на месте специально снесенного автовазала "Московский". Здание должно было вознестись над землей на 189 метров.

В 2016 году все работы были прекращены, а объект законсервирован. Возобновились работы только через год. Сдать здание должны были в конце 2020-го. Но к концу прошлого года стало известно, что компания "Газпром Трансгаз Беларусь" хочет через материнскую компанию "Газпром" просить у Александра Лукашенко разрешения продлить строительство до 2024 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный подрядчик стройки "Газпром центра" в Минске — итальянская фирма Codest — уходит со стройки со скандалом.
 
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