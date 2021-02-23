|
Масштабный фуд-корт заработает рядом с Комаровкой
Источник материала: Партизан
Сеть баров Lidbeer Bar и производитель напитков ОАО «Лидское пиво» строят рядом с Комаровкой огромный фуд-корт на 4 тыс. кв. м. Проект получил название Lidbeer DVOR.
Источник: Relax.byсегодня в 14:31
Он предполагает, что в районе улиц Кульман и Хоружей разместят 18 павильонов, продающих еду, также пространство будет дополнено открытыми площадками для посетителей и включать 10 мест под фуд-трак,
В досуговой зоне будут сконструированы сцена, танцпол, места для активностей, игр и выставок.
По замыслу организаторов, фуд-маркет будет работать круглый год без выходных и каникул. Сейчас ведутся переговоры для заключения контрактов с заведениями ресторанного бизнеса .
Первые заключенные договоры позволяют говорить о том, что на фуд-маркете будет представлена тайская, греческая, мексиканская, белорусская, немецкая кухня. Проект впускает точки по приготовлению пицц и кофейных операторов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сеть баров Lidbeer Bar и производитель напитков ОАО «Лидское пиво» строят рядом с Комаровкой огромный фуд-корт на 4 тыс. кв. м. Проект получил название Lidbeer DVOR.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)