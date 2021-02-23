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Путин и Лукашенко поговорили по телефону после встречи

23.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лидеры двух стран продолжили обсуждение затронутых в Сочи вопросов.

Напомним, лидеры России и Беларуси встретились накануне, 22 февраля. В ходе переговоров Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку экономики республики.



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Лидеры России и Беларуси встретились накануне, 22 февраля. В ходе переговоров Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку экономики республики.
 
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