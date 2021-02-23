Рыбаки под Жабинкой нашли множество мертвых сомиков (видео)

Источник материала: Onliner

Чтобы выяснить, что произошло с рыбой, мы обратились в Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

— Вы знаете, откуда эта рыба появилась? Этими же рыболовами выловлена (сачками и подъемниками) и выброшена на лед. Они крупную забирали, а маленькую оставили, — рассказывает заместитель председателя Сергей Шилинчук. — Сомик американский, или канадский, как его называют, чужеродный для наших вод вид. Фактически это вредитель: он ест икру карася, щуки и линя. Чувствителен к содержанию кислорода в водоеме, в отличие от нашей рыбы. Кислород поглощается почвой и водорослями, идет процесс гниения, а так как на льду лежит снег, то фотосинтез не происходит и водоросли кислорода не вырабатывают. Когда рыбаки начинают ловлю, особенно при перепаде температуры с холодной на теплую, делают лунки, как на видео, сомик становится легкой добычей, плывет подышать. Вообще, в том месте условия для жизни рыбы тяжелые: глубина 0,5—1,5 метра — водоем предрасположен к заморам, местность мозаичная, воды там около 20%, остальное — камыши, ил, заросли. Сегодня наши специалисты были на том месте — массовой гибели «местной» рыбы там нет.