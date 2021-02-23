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Литва обеспокоена тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок
Источник материала: Хартия'97
Литва обеспокоена тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок
Это может способствовать развитию опасной БелАЭС.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил обеспокоенность тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок и это может способствовать развитию опасной Белорусской АЭС.
Как сообщает корреспондент
"Я обеспокоен тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок. Коммерческие потоки, которые достигают Украины, могут помочь дальнейшему развитию опасной АЭС в Островце ", - сказал Ландсбергис.
В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что с советских времен Украинской электросеть соединена с белорусской и российской.
"Но мы хотим отрезаться от нее и сделать украинскую электросеть частью интегрированной европейской энергосети. Мы хотим сделать это до конца 2023 года. После этого любые перетекание энергии из Беларуси будут невозможны ", - сказал министр.
"Мы не хотим наносить ущерб энергетической и экологической безопасности Литвы. Но чтобы достичь этого результата нам надо отрезаться от советской, белорусской электросети", - добавил он.
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Это может способствовать развитию опасной БелАЭС.
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