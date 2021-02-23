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По всей Беларуси проходят акции протеста
Источник материала: Хартия'97
По всей Беларуси проходят акции протеста
Белорусы готовы бороться до победы.
Пенсионеры Минска напоминают офицерам и рядовым: выполняя преступные приказы, они становятся не защитниками, а предателями своего народа.
Бобруйчане поздравляют настоящих защитников народа Беларуси.
«Дзякуй героям новай Беларуси!» - такие баннеры появились в Минске ранним утром.
«Са святам 23.34», - передают партизаны из Бреста. «Каждый, кто привлекался по этой статье - и есть герой!».
В Новополоцке расклеили сотни листовок в память о Романе Бондаренко.
«З днём герояў перамен!», - передают привет партизаны из Светлогорска.
Минчане из Тракторного поселка напоминают про настоящих защитников Отечества.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Белорусы готовы бороться до победы.
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