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По всей Беларуси проходят акции протеста

23.02.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

По всей Беларуси проходят акции протеста

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  • 23.02.2021, 19:17
По всей Беларуси проходят акции протеста

Белорусы готовы бороться до победы.

Пенсионеры Минска напоминают офицерам и рядовым: выполняя преступные приказы, они становятся не защитниками, а предателями своего народа.

Бобруйчане поздравляют настоящих защитников народа Беларуси.

«Дзякуй героям новай Беларуси!» - такие баннеры появились в Минске ранним утром.


«Са святам 23.34», - передают партизаны из Бреста. «Каждый, кто привлекался по этой статье - и есть герой!».


В Новополоцке расклеили сотни листовок в память о Романе Бондаренко.



«З днём герояў перамен!», - передают привет партизаны из Светлогорска.


Минчане из Тракторного поселка напоминают про настоящих защитников Отечества.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусы готовы бороться до победы.
 
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