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Стало известно о выходе 18 компаний из «Северного потока-2»

23.02.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стало известно о выходе 18 компаний из «Северного потока-2»

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  • 23.02.2021, 19:05
Стало известно о выходе 18 компаний из «Северного потока-2»

Это произошло из-за угрозы санкций со стороны США.

Не менее 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток-2». Об этом стало известно немецкой газете Tagesspiegel из отчета госсекретаря США Конгрессу.

Отмечается, что это произошло из-за угрозы санкций со стороны США.

Ранее стало известно, что немецкая перестраховочная компания Munich Re Syndicate решила прекратить обслуживать проект.

23 февраля в Госдепе оценили эффективность американских санкций против «Северного потока-2». По словам представителя внешнеполитического ведомства Неда Прайса, в новой администрации США считают, что нынешняя стратегия работает хорошо и принимаемые против проекта меры эффективны.

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Это произошло из-за угрозы санкций со стороны США.
 
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