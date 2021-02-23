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Маск потерял более $15 млрд после падения курса биткоина

23.02.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Маск потерял более $15 млрд после падения курса биткоина

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  • 23.02.2021, 18:43
Маск потерял более млрд после падения курса биткоина
ИЛОН МАСК

Безос обогнал его в рейтинге миллиардеров.

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял статус богатейшего человека в мире по версии агентства Bloomberg на 23 февраля.

На фоне падения стоимости акций Tesla его состояние сократилось на $15,2 млрд, до $183,4 млрд. Акции Tesla подешевели на 8,6%, что стало для них самым большим падением с сентября, отметил Bloomberg. Такой финансовый результат связан в том числе с комментариями Маска, которые он написал в минувшие выходные в Twitter. Бизнесмен писал о завышенном курсе биткоина и криптовалюты Ethereum. Этот комментарий Маск написал спустя две недели после того, как Tesla сообщила об инвестициях в криптовалюту на сумму $1,5 млрд.

Из-за падения стоимости акций Tesla Маск опустился на второе место в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg. Его обошел основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого агентство оценило в $186,3 млрд. В рейтинге Forbes Маск занимает третье место, его активы издание оценило в $153,5 млрд. Безос находится на первом месте с состоянием $181,9 млрд. Второе место занимает глава Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с $156,2 млрд.

Маск и Безос с начала года на фоне колебания стоимости акций Tesla несколько раз сменяли друг друга на первом месте в рейтинге Bloobmerg. Впервые Маск стал самым богатым человеком в мире 7 января.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Безос обогнал его в рейтинге миллиардеров.
 
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