Как в Беларуси разводят элитный лес – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Февральские морозы лесоводам были в радость. Благодаря холодам сезон заготовки шишек в этом году растянулся. Мороз не позволяет шишке раскрыться, и все семена остаются внутри. И в итоге плановые задания все лесхозы в этом году не просто выполнили, а перевыполнили.

В Стародорожском опытном лесхозе растят селекционные деревья. Здешним соснам почти четверть века.

Не каждая шишка подходит для сбора семян: она должна быть без смолы, без вредителей, без повреждений. Шишки собирают вручную, один человек должен заготовить 15,3 килограмма шишек в день – полмешка.

Семена высаживают в питомник – через год получают саженцы. Покупают их не только белорусские лесхозы, но и соседи, например, скоро саженцы могут уехать в Россию.

Итак, шишки собраны, что дальше? Их отвозят на шишкосушилку в Горковское лесничество. А опытные образцы семян отправляют в "лесной роддом".

Заинтересовались? Что происходит с шишками дальше, смотрите на видео Sputnik.