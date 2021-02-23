﻿ Как в Беларуси разводят элитный лес – видео. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как в Беларуси разводят элитный лес – видео

23.02.2021 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Февральские морозы лесоводам были в радость. Благодаря холодам сезон заготовки шишек в этом году растянулся. Мороз не позволяет шишке раскрыться, и все семена остаются внутри. И в итоге плановые задания все лесхозы в этом году не просто выполнили, а перевыполнили.

В Стародорожском опытном лесхозе растят селекционные деревья. Здешним соснам почти четверть века.

Не каждая шишка подходит для сбора семян: она должна быть без смолы, без вредителей, без повреждений. Шишки собирают вручную, один человек должен заготовить 15,3 килограмма шишек в день – полмешка.

Семена высаживают в питомник – через год получают саженцы. Покупают их не только белорусские лесхозы, но и соседи, например, скоро саженцы могут уехать в Россию.

Итак, шишки собраны, что дальше? Их отвозят на шишкосушилку в Горковское лесничество. А опытные образцы семян отправляют в "лесной роддом".

Заинтересовались? Что происходит с шишками дальше, смотрите на видео Sputnik.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семена белорусских сосен и елок разъезжаются далеко за пределы Беларуси. Литва, Латвия, Эстония, Польша – у тамошних сосен может не быть белорусских корней, но...
 
Новости дня
Новости разные
 
Союзное строительство: Лукашенко не хочет, Путин не может
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by