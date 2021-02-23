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Обвал дня: акции компании Tesla упали на 15 миллиардов вслед за биткоином

23.02.2021 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. Совокупный доход основателя SpaceX и Tesla Илона Маска снизился до 183 миллиардов долларов после падения акций компании Tesla.

Ранее компания Tesla Motors, чьим директором является Илон Маск, сообщила о намерении инвестировать в криптовалюту биткоин, после чего он начал устанавливать рекорды стоимости - на минувшей неделе достигнув 58 352 доллара. А в понедельник произошел обвал до 49 000.

Акции компании-производителя электромобилей Tesla сегодня подешевели на 8,6%. В денежном выражении из-за торгов на бирже Маск утратил свыше 15 миллиардов за сутки. Впрочем, это не помешало ему сохранить второе место в списке богатейших людей планеты. На данный момент его капитал составляет 183 миллиарда долларов.

© Sputnik / Валерий Мельников
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Лидерство в глобальном рейтинге сохраняет Джеф Безос – основатель американской компании Amazon. Его состояние составляет 186 миллиардов. Он также потерял за прошедшие сутки 3,73 миллиарда долларов.

В этом году новые имена в списке богатейших людей планеты произошли значительные изменения. На 50 имен новых миллиардеров пополнила эпидемия. Для инвесторов разработка вакцин, организация лечения, создание медицинской аппаратуры и сопутствующих товаров стала привлекательным направлением вложений. Акции компаний-производителей на фондовых рынках дорожали весь 2020 год.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Состояние американского бизнесмена Илона Маска всего за сутки значительно сократилось на кругленькую сумму.
 
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