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Обвал дня: акции компании Tesla упали на 15 миллиардов вслед за биткоином
23.02.2021 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Совокупный доход основателя SpaceX и Tesla Илона Маска снизился до 183 миллиардов долларов после падения акций компании Tesla.
Ранее компания Tesla Motors, чьим директором является Илон Маск, сообщила о намерении инвестировать в криптовалюту биткоин, после чего он начал
Акции компании-производителя электромобилей Tesla сегодня подешевели на 8,6%. В денежном выражении из-за торгов на бирже Маск утратил свыше 15 миллиардов за сутки. Впрочем, это не помешало ему сохранить второе место в списке богатейших людей планеты. На данный момент его капитал составляет 183 миллиарда долларов.
© Sputnik / Валерий Мельников
Лидерство в глобальном рейтинге сохраняет Джеф Безос – основатель американской компании Amazon. Его состояние составляет 186 миллиардов. Он также потерял за прошедшие сутки 3,73 миллиарда долларов.
В этом году новые имена в
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Состояние американского бизнесмена Илона Маска всего за сутки значительно сократилось на кругленькую сумму.
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