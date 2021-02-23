Источник материала: UDF



Арай Чобанян и Дарья Пинчук. Фото: pinchuk_official / Instagram

«Они, по ходу, рассчитывали, что напали на слабака. Арай начал отстаивать себя и надавал тумаков этим ребятам!» – с гордостью рассказала Ирина.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беременная звезда «Дома-2» оказалась в полиции из-за драки Накануне беременная девушка поведала о перенесенном из-за драки стрессе.

привыкли жить перед камерами, поэтому даже после ухода из реалити-шоу «Дом-2» они продолжают снимать видео и рассказывать о событиях в своей жизни. Например, накануне беременная девушка поведала о перенесенном из-за драки стрессе.По словам Пинчук, ее возлюбленный, оказавшись в зале кинотеатра, попросил находящихся рядом молодых людей пересесть на другие места, чтобы смогла разместиться еще одна девушка. Но парни отказались уступать. Это спровоцировало потасовку.Покинув зрительный зал, один из молодых людей начал угрожать. Он был намерен вызывать полицию. Пинчук была поражена, когда посетитель распылил содержимое перцового баллончика в лицо Чобаняну.Вскоре на месте, действительно, оказались сотрудники правоохранительных органов. Полицейские отвели участников драки в отделение. Звезды реалити-шоу «Дом-2» воспользовались моментом и написали заявление на обидчиков. Также Арай сообщил стражам порядка, что один из парней разбил его дорогостоящий смартфон.