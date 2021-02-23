ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беременная звезда «Дома-2» оказалась в полиции из-за драки

23.02.2021 19:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Беременная звезда «Дома-2» оказалась в полиции из-за драки
Арай Чобанян и Дарья Пинчук. Фото: pinchuk_official / Instagram
Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян обратились в полицию с заявлением. Пара рассказала, что на них напали в кинотеатре.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян привыкли жить перед камерами, поэтому даже после ухода из реалити-шоу «Дом-2» они продолжают снимать видео и рассказывать о событиях в своей жизни. Например, накануне беременная девушка поведала о перенесенном из-за драки стрессе.

По словам Пинчук, ее возлюбленный, оказавшись в зале кинотеатра, попросил находящихся рядом молодых людей пересесть на другие места, чтобы смогла разместиться еще одна девушка. Но парни отказались уступать. Это спровоцировало потасовку.

Покинув зрительный зал, один из молодых людей начал угрожать. Он был намерен вызывать полицию. Пинчук была поражена, когда посетитель распылил содержимое перцового баллончика в лицо Чобаняну.

«Они, по ходу, рассчитывали, что напали на слабака. Арай начал отстаивать себя и надавал тумаков этим ребятам!» – с гордостью рассказала Ирина.


Вскоре на месте, действительно, оказались сотрудники правоохранительных органов. Полицейские отвели участников драки в отделение. Звезды реалити-шоу «Дом-2» воспользовались моментом и написали заявление на обидчиков. Также Арай сообщил стражам порядка, что один из парней разбил его дорогостоящий смартфон.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне беременная девушка поведала о перенесенном из-за драки стрессе.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мінус 7 кілё, мінус цыкль, мінус імунітэт». Праваабаронца Анісія Казьлюк пра свае 20 сутак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by