|
Минское «Динамо» играет против хабаровского «Амура». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Уже гарантировавшее себе место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» принимает сегодня одного из аутсайдеров Восточной конференции — хабаровский «Амур».
Состав «Динамо»: Фурх (Колосов); Фальковский — Менелл, Принс — Митчелл — Алистров; Соловьев — Знахаренко, Клинкхаммер (К) — Протас — Козун; Шинкевич — Дерябин, Мосалев — Горбунов — Паре; Воронин- Усов — Варфоломеев; Денисов, Демков.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже гарантировавшее себе место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» принимает сегодня одного из аутсайдеров Восточной конференции -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)