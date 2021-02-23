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В Техасе произошёл взрыв при столкновении поезда с грузовиком
Источник материала: ОНТ
В городе Камерон американского штата Техас при столкновении поезда с грузовиком прогремел взрыв,
Власти эвакуируют жителей ближайших к месту происшествия домов.
Фото и видео: РИА «Новости»
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В городе Камерон американского штата Техас при столкновении поезда с грузовиком прогремел взрыв, передаёт РИА «Новости». Власти эвакуируют жителей ближайших к...
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