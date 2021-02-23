В США арестовали жену мексиканского наркобарона Эль Чапо

Источник материала: ОНТ

Супруга одного из самых знаменитых наркобаронов современности Эль Чапо задержана по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщает BBC.

Эмма Коронель Айспуро – жена осужденного мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного по прозвищу Эль Чапо, была задержана в аэропорту Вашингтона.

Женщина обвиняется в причастности к торговле героином, кокаином, метамфетамином и марихуаной. Также Эмму Коронель Айспуро подозревают в участии в организации побега Эль Чапо из тюрьмы в 2015 году. Предположительно, она занималась планированием и его нового побега, который, однако, так и не удалось воплотить в жизнь, так как наркоторговец был экстрадирован в США в 2017 году.

Айспуро – гражданка Мексики и США, она присутствовала на всех судебных заседаниях по делу своего мужа и в интервью СМИ утверждала, что не знает человека, которого описывают прокуроры.

Фото: bbc.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram