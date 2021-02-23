ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Макей: Мы не утверждали, что наша страна идеальная, но мы не согласны с обвинениями, звучащими в наш адрес

23.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Макей: Мы не утверждали, что наша страна идеальная, но мы не согласны с обвинениями, звучащими в наш адрес

Министр иностранных дел Беларуси сегодня выступил на 46-й сессии Совета ООН по правам человека. Она проходит с начала недели в Женеве, но в дистанционном формате.

Западные страны используют экономические санкции для давления на другие суверенные государства. И такая тактика абсолютно несовместима с заботой о правах человека, подчеркнул Владимир Макей. Глава МИД Беларуси призвал Совет по правам человека и ООН в целом вернуться к географическому и политическому балансу, к справедливому и равноправному рассмотрению проблемных ситуаций с правами человека во всем мире. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Беларуси сегодня выступил на 46-й сессии Совета ООН по правам человека. Она проходит с начала недели в Женеве, но в дистанционном формате....
 
Новости дня
Новости разные
 
Беременная звезда «Дома-2» оказалась в полиции из-за драки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by