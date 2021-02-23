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Макей: Мы не утверждали, что наша страна идеальная, но мы не согласны с обвинениями, звучащими в наш адрес
Источник материала: ОНТ
Министр иностранных дел Беларуси сегодня выступил на 46-й сессии Совета ООН по правам человека. Она проходит с начала недели в Женеве, но в дистанционном формате.
Западные страны используют экономические санкции для давления на другие суверенные государства. И такая тактика абсолютно несовместима с заботой о правах человека, подчеркнул Владимир Макей. Глава МИД Беларуси призвал Совет по правам человека и ООН в целом вернуться к географическому и политическому балансу, к справедливому и равноправному рассмотрению проблемных ситуаций с правами человека во всем мире.
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Макей: Мы не утверждали, что наша страна идеальная, но мы не согласны с обвинениями, звучащими в наш адрес
Министр иностранных дел Беларуси сегодня выступил на 46-й сессии Совета ООН по правам человека. Она проходит с начала недели в Женеве, но в дистанционном формате....
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