ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минюст опубликовал список самых популярных мужских имён в 2020 году

23.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Минюст опубликовал список самых популярных мужских имён в 2020 году

Министерство юстиции Республики Беларусь составило топ-5 имён мальчиков в 2020 году, передаёт БЕЛТА.

В минувшем году чаще всего регистрировали мальчиков с именами: Максим, Михаил, Матвей, Александр и Артём. В топ-5 Гомельской области вошёл Иван, в Бресте – Даниил, в Могилёве – Тимофей, в столице стало больше на 361 Марка и 337 Романов.

В Министерстве юстиции отмечают: родители могут выбрать в качестве имени для ребёнка любое собственное имя, которое не противоречит нормам общественной морали и национальным традициям. У ребёнка может быть не более двух собственных имён и то, которое указанно в записи акта о рождении первым, далее считается основным.

В последние годы растёт популярность редких и необычных имён, родители чаще выбирают для детей старинные собственные имена. Среди зарегистрированных в 2020 году, встречаются как привычные, так и довольно оригинальные варианты имён: Азарий, Алфей, Айхан, Витовт, Варфоломей, Вильгельм, Гегам, Диас, Джастин, Ивар, Ионафан, Керемалы, Клеменс, Маркаллий, Мекан, Мухаммадзиё, Найтан, Нейтан, Ной, Никей, Оскар, Пересвет, Сами, Светомир, Севастиан, Спиридон, Соломон, Угур, Тамерлан, Тамир, Туран, Тэйлор, Ратибор, Рувим, Хуссейн, Юмус, Янис, Дмитрий-Джеймс, Лев Григорий, Марк Аврелий, Никита Майкл, Филипп Лев.

Согласно статистике, в Беларуси на 100 девочек рождается 108 мальчиков.

Фото: Pinterest

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство юстиции Республики Беларусь составило топ-5 имён мальчиков в 2020 году, передаёт БЕЛТА. В минувшем году чаще всего регистрировали мальчиков с именами:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беременная звезда «Дома-2» оказалась в полиции из-за драки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by