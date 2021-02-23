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Минюст опубликовал список самых популярных мужских имён в 2020 году
Источник материала: ОНТ
Министерство юстиции Республики Беларусь составило топ-5 имён мальчиков в 2020 году,
В минувшем году чаще всего регистрировали мальчиков с именами: Максим, Михаил, Матвей, Александр и Артём. В топ-5 Гомельской области вошёл Иван, в Бресте – Даниил, в Могилёве – Тимофей, в столице стало больше на 361 Марка и 337 Романов.
В Министерстве юстиции отмечают: родители могут выбрать в качестве имени для ребёнка любое собственное имя, которое не противоречит нормам общественной морали и национальным традициям. У ребёнка может быть не более двух собственных имён и то, которое указанно в записи акта о рождении первым, далее считается основным.
В последние годы растёт популярность редких и необычных имён, родители чаще выбирают для детей старинные собственные имена. Среди зарегистрированных в 2020 году, встречаются как привычные, так и довольно оригинальные варианты имён: Азарий, Алфей, Айхан, Витовт, Варфоломей, Вильгельм, Гегам, Диас, Джастин, Ивар, Ионафан, Керемалы, Клеменс, Маркаллий, Мекан, Мухаммадзиё, Найтан, Нейтан, Ной, Никей, Оскар, Пересвет, Сами, Светомир, Севастиан, Спиридон, Соломон, Угур, Тамерлан, Тамир, Туран, Тэйлор, Ратибор, Рувим, Хуссейн, Юмус, Янис, Дмитрий-Джеймс, Лев Григорий, Марк Аврелий, Никита Майкл, Филипп Лев.
Согласно статистике, в Беларуси на 100 девочек рождается 108 мальчиков.
Фото: Pinterest
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Министерство юстиции Республики Беларусь составило топ-5 имён мальчиков в 2020 году, передаёт БЕЛТА. В минувшем году чаще всего регистрировали мальчиков с именами:...
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