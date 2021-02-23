Осадки, туман и до +6°C: прогноз погоды на 24 февраля

Источник материала: ОНТ

В конце февраля к нам пришло потепление. Календарная зима завершится сырой погодой. Но метеорологическая зима еще не заканчивается.

В ближайшие сутки влияние на погоду окажет атлантический циклон. И хотя его центр находится далеко над Скандинавским полуостровом, атмосферные фронты очень активны и наполнены влагой. Поэтому в нашу страну они принесут сырую и туманную погоду.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, днем по восточной половине пройдет снег и мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью по северо-востоку – сильный снег и метель. Влажность до 90%. Большая вероятность туманов, ухудшающих видимость до полукилометра. Слабый гололед. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, ночью по востоку порывистый. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

Утром будет от -9°C по востоку до +4°C по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. К середине дня еще теплее. По востоку ожидается -4°C, по западу – +7°C. В столице будет +4°C. К вечеру температура по восточной половине даже поднимется. Минимальная в Гомеле – -2°C. А теплее всего в Гродно – +6°C.

До выходных сохранится облачная с прояснениями погода. Будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -4°C…+3°C, днем – от +3°C по северо-востоку до +13°C по юго-западу.

Фото: БЕЛТА

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