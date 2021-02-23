Задержан ещё один участник «замены флагов» в Гомеле

Источник материала: ОНТ

Гомельские оперативники задержали молодого человека, который 16 августа 2020 года совместно с другими протестующими заменил Государственный флаг на площади Ленина на незарегистрированную символику, информирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По данным правоохранителей, один из протестующих опустил Государственное знамя, установленное на флагштоке, а другой снял его с крепления, смял и повесил на ограждение. Вместо Государственного флага компания повесила бело – красно – белое полотно.

По горячим следам сотрудники милиции задержали 23-летнего местного жителя, который уже осуждён за хулиганство. Молодой человек отправлен в исправительное учреждение открытого типа на два года.

На днях оперативниками гомельского управления ГУБОПиК МВД был задержан ещё один участник тех событий. Им оказался 22-летний житель областного центра.

Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.

Фото и видео: МВД Беларуси

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram