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В Минске стартовал турнир Европейской теннисной федерации Spartak Cup

23.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске стартовал турнир Европейской теннисной федерации Spartak CupМинске стартовал турнир Европейской теннисной федерации Spartak Cup" class="one-news__figure-img">

100 юных спортсменов из 13 стран собрал в Минске турнир Европейской теннисной федерации Spartak Cup. 

Возраст участников – до 12 лет, теннисисты играют в одиночном и парном разрядах. Победители 8 групп выйдут в четвертьфинал, где определят сильнейших по олимпийской системе. Завершится турнир 27 февраля.

Для наших юниоров домашние турниры – это хороший шанс продемонстрировать свое теннисное мастерство, посоревноваться со сверстниками из других стран. Среди белорусских участников турнира – лидеры национального рейтинга в своем возрасте: Ричард Лацис, Тихон Корень, Владислава Разина и Александра Бающенко.

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Теги: Минск
 
 
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100 юных спортсменов из 13 стран собрал в Минске турнир Европейской теннисной федерации Spartak Cup.  Возраст участников – до 12 лет, теннисисты играют в одиночном и парном...
 
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