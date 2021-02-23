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В Минске стартовал турнир Европейской теннисной федерации Spartak Cup
Источник материала: ОНТМинске стартовал турнир Европейской теннисной федерации Spartak Cup" class="one-news__figure-img">
100 юных спортсменов из 13 стран собрал в Минске турнир Европейской теннисной федерации Spartak Cup.
Возраст участников – до 12 лет, теннисисты играют в одиночном и парном разрядах. Победители 8 групп выйдут в четвертьфинал, где определят сильнейших по олимпийской системе. Завершится турнир 27 февраля.
Для наших юниоров домашние турниры – это хороший шанс продемонстрировать свое теннисное мастерство, посоревноваться со сверстниками из других стран. Среди белорусских участников турнира – лидеры национального рейтинга в своем возрасте: Ричард Лацис, Тихон Корень, Владислава Разина и Александра Бающенко.
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100 юных спортсменов из 13 стран собрал в Минске турнир Европейской теннисной федерации Spartak Cup. Возраст участников – до 12 лет, теннисисты играют в одиночном и парном...
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