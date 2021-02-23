Оладьи на кефире. Простой рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Оладьи – блюдо, любимое многими с детства. Готовится оно из самых простых ингредиентов, главное, чтобы в доме был кефир. Подавать оладьи на стол можно со сметаной, джемом, подливой, икрой или в виде торта.

Вам понадобятся:

Кефир – 400 мл;

Мука – 300 г;

1 ст. л. сахара;

1/2 ч. л. соли;

1/2 ч. л. соды.

Как готовить?

1. Кефир прогреть до комнатной температуры.

2. Муку просеять, добавить в кефир небольшими порциями, постоянно помешивая венчиком.

3. Добавить сахар, соль. Перемешать. Тесто должно быть густым.

4. Добавить соду. Перемешивать тесто до образования пузырьков.





5. Разогреть сковороду, налить немного растительного масла. Ложкой выложить тесто.





6. Жарить оладьи до золотистой корочки с обеих сторон.



Ну, а если смазать оладьи сметаной с сахаром, украсить орехами, сухофруктами и поставить в холодное место на пару часов, то получим прекрасный десерт.





Приятного аппетита!

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