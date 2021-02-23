Гороскоп на 24 февраля. Скорпионов и Львов ждет успех в делах, а Девы будут в центре внимания окружающих

Источник материала: ОНТ

Овнов ждёт много встреч, знакомств и деловых связей. Звёзды советуют вам хорошо продумать планы. Ваши слова и дела могут повлиять на карьеру и денежный доход.

Тельцы, окружающие будут рассчитывать на вашу поддержку. Ваша харизма воодушевит коллег и родных. Смело проводите финансовые операции. Основываясь на логику, решайте сложные вопросы.

Активность Близнецов высока как никогда. Ваша общительность может навредить. Сегодня звёзды не рекомендуют доверять людям. Дело, которое вам могут предложить, принесёт неприятности.

У Раков главный аргумент дня – интуиция. Не принимайте решения под воздействием эмоций. Настройтесь на творческий лад и проявите фантазию. Из-за погодных условий могут обостриться хронические заболевания.

День наделяет Львов возможностями для хороших контактов в деловой сфере. Вы способны привлечь на свою сторону полезных и нужных людей. Проявите обаяние.

Звёзды обещают отличный день Девам. С утра и до вечера вы будете в центре внимания. В круговороте событий не забудьте сделать важные дела. Поездка окажется успешной.

Весы смогут задействовать все свои ресурсы для того, чтобы манипулировать окружающими. Для получения желаемого результата придётся потратить много сил.

Звёзды наделяют Скорпионов мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Сегодня вам легко смотреть на ситуацию с точки зрения оппонента. Это обеспечит успех в деловых переговорах.

Стрельцы захотят быть в курсе жизненных событий близкого человека. Ради этого вы готовы терпеливо слушать долгие рассказы. Уделите внимание своим интересам. Не откладывайте занятия в спортзале.

Козероги настроены на романтику. Вы сможете быстро ориентироваться в событиях. День обещает быть насыщенным и интересным, а повороты судьбы – непредсказуемыми.

Звёзды советуют Водолеям посвятить день решению бытовых проблем. Это окажется очень эффективным. Позитивный настрой, любознательность и авантюризм помогут максимально использовать ваши возможности.

Рыбам не придётся доказывать своё превосходство. У вас сегодня есть все шансы показать себя с самой выгодной стороны. Свои таланты вы с лёгкостью продемонстрируете в любой сфере жизни.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram