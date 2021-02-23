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В США замерзших морских черепах выпускают обратно в океан

23.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США замерзших морских черепах выпускают обратно в океан

США возвращаются к обычной жизни после катаклизмов: замерзших морских черепах выпускают обратно в океан.


Более девяти тысяч рептилий впали в «летаргический сон» от мороза и около недели провели в домах волонтеров. И хотя погода в Техасе возвращается в норму, некоторым черепахам еще нужна помощь. Власти просят людей быть бдительными и помогать пострадавшим от холода существам. Оставаясь без электричества, воды или тепла в доме, добрые люди продолжают спасать обледеневших животных.

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США возвращаются к обычной жизни после катаклизмов: замерзших морских черепах выпускают обратно в океан. Более девяти тысяч рептилий впали в «летаргический сон»...
 
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