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В США замерзших морских черепах выпускают обратно в океан
Источник материала: ОНТ
США возвращаются к обычной жизни после катаклизмов: замерзших морских черепах выпускают обратно в океан.
Более девяти тысяч рептилий впали в «летаргический сон» от мороза и около недели провели в домах волонтеров. И хотя погода в Техасе возвращается в норму, некоторым черепахам еще нужна помощь. Власти просят людей быть бдительными и помогать пострадавшим от холода существам. Оставаясь без электричества, воды или тепла в доме, добрые люди продолжают спасать обледеневших животных.
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США возвращаются к обычной жизни после катаклизмов: замерзших морских черепах выпускают обратно в океан. Более девяти тысяч рептилий впали в «летаргический сон»...
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