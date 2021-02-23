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День защитника или день агрессора? Украинцы разошлись во взглядах на праздник 23-го февраля

23.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День защитника или день агрессора? Украинцы разошлись во взглядах на праздник 23-го февраля

Не везде всё понятно с 23 февраля. День защитника или день агрессора? Украинцы разошлись во взглядах. Отмечать эту дату официально в стране перестали в 2014-м.


Праздник отменил тогдашний президент Пётр Порошенко. Но издать указ – это одно, уничтожить память и переписать историю так просто нельзя. Для многих украинцев это не перечеркнуло торжественности и особого смысла этого дня.

И сегодня украинцы обсуждают, сможет ли уже нынешний президент Зеленский вновь объявить 23 февраля государственным праздником. Это следствие давнего раскола в обществе. Одни поддерживают культ Степана Бандеры, другие осуждают нацизм и против празднования Дня защитника Украины 14 октября. Именно с этой даты ведёт символический отсчёт Украинская повстанческая армия. Решение о её создании в 1942-м принимали украинские националисты во главе с Бандерой. Годом ранее они заявили о готовности сотрудничать с фашистами.

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Не везде всё понятно с 23 февраля. День защитника или день агрессора? Украинцы разошлись во взглядах. Отмечать эту дату официально в стране перестали в 2014-м. ...
 
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