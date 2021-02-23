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Оранжевый уровень и до +6 °C: прогноз погоды на 24 февраля

23.02.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тепло и сыро будет до конца недели, местами ожидаются сильные туманы – таков прогноз погоды на 24 февраля. Синоптики также рассказали, вернутся ли в Беларусь морозы.



В ближайшие сутки в Беларуси будет облачная и туманная погода, из-за чего в стране объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет, передает  Sputnik. 

Ночью на большей части территории, днем по востоку страны пройдет снег, мокрый снег, местами дождь. Ночью по северо-востоку – метель. Влажность будет достигать 90%. Отчего местами возникнут сильные туманы, видимость уменьшится до 500 метров. Ветер умеренный, по востоку порывистый.

Утром 24 февраля столбик термометра покажет от -9°C по востоку до +4°C по западу. Днем по востоку -4°C, по западу до +7°C.

Вечером минимальная температура будет в Гомеле – там до -2°C. А теплее всего в Гродно – +6°C.

Как отмечают синоптики, такая погода сохранится до конца недели. Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью -4°C - +3°C, днем – от +3°C по северо-востоку до +13°C по юго-западу.

Ранее в Белгидромете предупреждали, что потепление не будет длительным. Все еще ожидаются снегопады, которые могут пройти и в марте. А до конца февраля температура воздуха будет на 6-9 градусов ниже нормы.

Не будет и экстремально теплого марта. Поскольку такое бывает в том случае, когда снега мало, поверхность земли прогревается и воздух в таком случае нагревается быстро. Но в Беларуси февраль выдался снежным, и чтобы растаяли такие объемы осадков, нужно больше времени.
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Тепло и сыро будет до конца недели, местами ожидаются сильные туманы – таков прогноз погоды на 24 февраля. Синоптики также рассказали, вернутся ли в Беларусь морозы.
 
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