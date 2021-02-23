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В яблочко: чемпионат по стрельбе среди силовиков прошел в Минске

23.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

23 февраля нужно проводить спортивно, решили белорусские военные и придумали новую традицию. В День защитника Отечества они пригласили коллег из разных силовых ведомств на стрелковый фестиваль. Откликнулось больше десятка команд, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Обязательное условие: чтобы в каждой команде был или начальник ведомства, или его зам. Так что на стрелковые позиции вышли и руководители самого высокого ранга. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин тоже принял участие в соревнованиях и поздравил всех с праздником.

«В этот день, конечно, хочется пожелать всем мира и спокойствия, стабильности, процветания. Был год пандемии, и нужно, чтобы все берегли свое здоровье, были дружны, держались вместе. Успехов всем в труде на благо нашей Родины», – сказал Виктор Хренин.

Все участники проверили себя в стрельбе из пневматического пистолета, малокалиберной винтовки и пистолета Макарова. На пробные выстрелы бойцам давали три минуты, на зачетные – десять.

Добавим, что 23 февраля также отмечают в Армении, Кыргызстане и Таджикистане.



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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин принял участие в соревнованиях и поздравил всех с праздником.
 
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