Источник материала: Хартия'97

В Техасе прогремел мощный взрыв 23.02.2021, 20:35

фото: twitter.com/RedLights4FF

Поезд с нефтепродуктами столкнулся с грузовиком.

В американском городе Камерон, штата Техас, прогремел мощный взрыв. С рельсов сошел поезд с нефтепродуктами и столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщает KCEN TV.

Над местом инцидента клубится черный дым, а пламя от пожара поднимается на десятки метров.

Информации о пострадавших нет. Полиция эвакуирует жителей ближайших домов и просит людей избегать места происшествия.

Несколько пожарных команд сейчас работают над ликвидацией пожара.

Отмечается, что в результате происшествия сгорел по меньшей мере один дом.

EXPLOSION VIDEO: Ryan Kyburz captured the moments when a fire cloud erupted from the already heavily smoking train and 18-wheeler in Cameron. What we know so far >> https://t.co/dROScKIrrE



**WARNING: Video contains graphic language.** pic.twitter.com/gKV20WLz25 — KCENNews (@6NewsCTX) February 23, 2021

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