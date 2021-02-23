Источник материала: Хартия'97

Оппозиция заблокировала здание полиции Еревана и потребовала выхода главы 1 23.02.2021, 20:05

иллюстрационное Фото

Акции протеста против правительства проходят в столице Армении с утра.

Сторонники оппозиции в Армении окружили здание полиции Еревана и потребовали переговоров с ее главой Ваге Казаряном, передает РБК .

Протестующие призывают полицейских не «покрывать» премьер-министра страны Никола Пашиняна и перейти на сторону мирных граждан.

«Вы становитесь соучастниками преступлений, подчиняясь его незаконным приказам․ Казарян должен спуститься и лично дать объяснение за ваше сегодняшнее наглое поведение», — цитирует агентство координатора «Движения по спасению Родины» Ишхана Сагателяна.

Акции протеста против правительства проходят в Ереване с утра. Полиция стянула дополнительные силы в центр столицы, поскольку оппозиционеры намеревались помешать Пашиняну пройти внутрь правительственных зданий.

К середине дня в ходе акций были задержаны 57 человек, некоторые получили легкие травмы.

Бывший премьер-министр Армении Вазген Манукян заявил, что «такой жестокости, которую они [полицейские] проявили сегодня, никогда не было». Он призвал фотографировать всех полицейских, которые применяют силу, и потребовал от Казаряна спуститься и «дать объяснения».

Также на акции протеста звучали призывы к отставке Пашиняна, пишет портал News.am. Участники митингов перекрыли мусорными контейнерами одну из центральных улиц, парализовав движение.

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