ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские студенты объединились для борьбы с режимом Лукашенко

23.02.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Белорусские студенты объединились для борьбы с режимом Лукашенко

4
  • 23.02.2021, 19:54
  • 1,552
Белорусские студенты объединились для борьбы с режимом Лукашенко
фото: naviny.by

В единую ассоциацию вошли 15 стачкомов и шесть городов страны.

Белорусские студенты объединились в единую ассоциацию: 15 стачкомов и 6 городов Беларуси.

Студенты объединились под брендом «Задзіночання Беларускіх Студэнтаў», передает «Еврорадио».

Теперь БГЭУ, БГУ, БГМУ, МДЛУ, БГУИР и еще 10 вузов объединяют усилия для общей борьбы с режимом и защиты прав студентов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В единую ассоциацию вошли 15 стачкомов и шесть городов страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
SpaceX назвала имя второго пассажира, который полетит в космос в рамках гражданского запуска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by