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Белорусские студенты объединились для борьбы с режимом Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Белорусские студенты объединились для борьбы с режимом Лукашенко
В единую ассоциацию вошли 15 стачкомов и шесть городов страны.
Белорусские студенты объединились в единую ассоциацию: 15 стачкомов и 6 городов Беларуси.
Студенты объединились под брендом «Задзіночання Беларускіх Студэнтаў», передает
Теперь БГЭУ, БГУ, БГМУ, МДЛУ, БГУИР и еще 10 вузов объединяют усилия для общей борьбы с режимом и защиты прав студентов.
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В единую ассоциацию вошли 15 стачкомов и шесть городов страны.
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