Источник материала: Хартия'97

SpaceX назвала имя второго пассажира, который полетит в космос в рамках гражданского запуска 23.02.2021, 19:40

Она работает помощником врача в детской больнице.

Компания SpaceX назвала имя второго пассажира, который отправится в космос в рамках миссии Inspiration - запуска первого полностью гражданского экипажа. Им станет 29-летняя Хейли Арсенокс, которая в детстве перенесла рак костей, сообщается в Twitter миссии.

Representing the mission pillar of Hope, #Inspiration4 has named its first crew member – a cancer survivor and physician assistant at @StJude . Generosity and Prosperity seats remain open through 2/28. Visit https://t.co/ECwhGyITJ2 for more. https://t.co/QTkPvgn3EV pic.twitter.com/S7wYViXTLg — Inspiration4 (@inspiration4x) February 22, 2021

Как отмечает АР, Арсенокс станет самым молодым американцем, побывавшим в космосе. Она также станет первым человеком, которого допустили к космическому полету, несмотря на протез. В 10-летнем возрасте ей сделали операцию по замене колена и вставили титановый стержень в бедренную кость. Арсенокс все еще хромает и иногда испытывает боли в ноге. Несмотря на это, SpaceX допустила ее к полету, она будет выполнять роль врача миссии, передает zn.ua .

«Моя борьба с раком подготовила меня к космическому путешествию. Она сделала меня жесткой, а еще, мне кажется, она научила меня ожидать неожиданного и идти вперед», - заявила Арсенокс. Она займет одно из четырех мест на корабле, которое назвали «Надежда».

О планах отправить в космос полностью гражданский экипаж SpaceX заявила в начале месяца. Первое место на корабле занял основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, который полностью оплатил миссию, стоимость которой не разглашается.

Бизнесмен также намерен использовать миссию, чтобы собрать пожертвования в размере 200 миллионов долларов для детской больницы St. Jude Children's Research Hospital в Мемфисе (штат Теннесси), которая специализируется на лечении детских заболеваний, в том числе онкологических.

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