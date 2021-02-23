﻿ SpaceX назвала имя второго пассажира, который полетит в космос в рамках гражданского запуска. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

SpaceX назвала имя второго пассажира, который полетит в космос в рамках гражданского запуска

23.02.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

SpaceX назвала имя второго пассажира, который полетит в космос в рамках гражданского запуска

  • 23.02.2021, 19:40
SpaceX назвала имя второго пассажира, который полетит в космос в рамках гражданского запуска

Она работает помощником врача в детской больнице.

Компания SpaceX назвала имя второго пассажира, который отправится в космос в рамках миссии Inspiration - запуска первого полностью гражданского экипажа. Им станет 29-летняя Хейли Арсенокс, которая в детстве перенесла рак костей, сообщается в Twitter миссии.

Как отмечает АР, Арсенокс станет самым молодым американцем, побывавшим в космосе. Она также станет первым человеком, которого допустили к космическому полету, несмотря на протез. В 10-летнем возрасте ей сделали операцию по замене колена и вставили титановый стержень в бедренную кость. Арсенокс все еще хромает и иногда испытывает боли в ноге. Несмотря на это, SpaceX допустила ее к полету, она будет выполнять роль врача миссии, передает zn.ua.

«Моя борьба с раком подготовила меня к космическому путешествию. Она сделала меня жесткой, а еще, мне кажется, она научила меня ожидать неожиданного и идти вперед», - заявила Арсенокс. Она займет одно из четырех мест на корабле, которое назвали «Надежда».

О планах отправить в космос полностью гражданский экипаж SpaceX заявила в начале месяца. Первое место на корабле занял основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, который полностью оплатил миссию, стоимость которой не разглашается.

Бизнесмен также намерен использовать миссию, чтобы собрать пожертвования в размере 200 миллионов долларов для детской больницы St. Jude Children's Research Hospital в Мемфисе (штат Теннесси), которая специализируется на лечении детских заболеваний, в том числе онкологических.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Беременная звезда «Дома-2» оказалась в полиции из-за драки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by