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Вместо епископской митры - головка полового члена (фото)
Источник материала: Партизан
Такое сатирическое изображение епископа с митрой в виде головки полового члена до четверга можно увидеть перед Кельнским собором. В чем дело?
Ключевая проблема католической церкви. Акция перед Кельнским собором
Кельн • Такое вот изображение епископа с митрой в виде головки мужского полового члена и надписью на немецком языке "Ключевая проблема католической церкви" можно на этой неделе до четверга увидеть перед Кельнским собором - главным храмом здешнего архиепископства, одного из самых больших и влиятельных в Германии. Как сообщают немецкие СМИ, акция согласована с городскими властями?
Сексуальное насилие в католической церкви
Большинству прохожих смысл этого изображения объяснять не требуется. Уже много месяцев в центре внимания общественности не только в Кельне, но и за пределами города находится скандал, связанный с продолжавшейся много десятилетий практикой игнорирования церковью многочисленных случаев сексуального насилия, домогательств и развращения в отношении несовершеннолетних и женщин со стороны священников.
Многие жертвы молчали десятилетиями из-за чувств стыда, депрессий и других психологических последствий, но в последние годы нашли в себе силы рассказывать о случившемся, добиваться выплаты компенсаций и принятия мер по недопущению такого рода происшествий в будущем.
Архиепископ Кельна - кардинал Райнер Мария Вёльки
Проблема касается не только Кельна, однако здесь она приобрела особую остроту из-за отказа руководства архиепископства публиковать отчет на эту тему, который по заказу самой церкви подготовили эксперты одной из адвокатских контор. Несколько месяцев назад кельнский кардинал Райнер Мария Вёльки (Rainer Maria Woelki) обосновал это якобы имеющимися в документе недочетами и поручил провести новое исследование, результаты которого обещал опубликовать в марте.
Недавно первый отчет после многочисленных требований обещали показать журналистам, но сначала потребовали подписать обязательство о неразглашении, после чего все приглашенные представители СМИ покинули канцелярию кардинала и рассказали о случившемся на своих каналах и в своих изданиях.
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