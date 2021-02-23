Из Беларуси в Хорватию перенесли ещё один спортивный турнир





Такое решение исполком УЕФА принял с учётом эпидемиологической ситуации в Беларуси. Также учитывались принятые в Беларуси ограничения на путешествия, что могло помешать ряду команд и официальным лицам принять участие в финале турнира Лиги чемпионов УЕФА-2020/21.





"Так как хорватский футбольный союз выразил готовность принять финальную стадию, исполком УЕФА решил назначить Загреб местом проведения турнира, который изначально должен был пройти с 28 апреля по 3 мая в Минске", — отмечается в пресс-релизе.