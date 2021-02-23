«Мама билась в истерике, а потом узнала, что дочь жива - и были слезы радости»: подробности чудесного спасения девушки, которая падала с 18 этажа









ЧП случилось в доме на улице Кремко в Гродно. Фото: МВД





пишет kp.by. На 18 этаже дома на улице Кремко женщина заметила девушку, стоящую за ограждением на общем балконе на 18 этаже. Та явно была настроена решительно. Настоящий триллер, но со счастливым концом разыгрался поздно вечером 20 февраля в одной из высоток Гродно,kp.by. На 18 этаже дома на улице Кремко женщина заметила девушку, стоящую за ограждением на общем балконе на 18 этаже. Та явно была настроена решительно.





– Я сразу начала кричать: «Стой, подожди, что ж ты делаешь!» Я понимала, если она увидит, что я вызываю милицию, будут очень грустные последствия. Я не говорила ни «Алло», ничего, просто в трубку начала кричать: «Куда ж ты прыгаешь с 18 этажа?!», чтобы девушка-диспетчер понимала. Адрес тоже: «Посмотри, как красиво на Кремко, 25», – так вышла из положения и поучаствовала в спасении жизни подростка жительница дома Дарья Кондратюк.









Девушка перелезла через ограждение на балконе и стояла на парапете. Фото: МВД





Это было примерно в 22:50, уже стемнело. На место приехали бойцы ОМОН и МЧС. Они разделились: часть осталась на 18 этаже, часть спустилась на 17-й. Все, что происходило дальше, зафиксировали нагрудные камеры на форме сотрудников. Видео опубликовала пресс-служба МВД.





– Может, я на 17-й пойду? – слышно голос в темноте.





– Надо ловить, да.





Переговоры с еще несовершеннолетней девушкой длились больше получаса.





– Стой-стой-стой! Не бойся. Не переживай! Даша, держись! Даша! Держись, зайка, держись, – мягко уговаривали подростка сотрудники.





– Не подходите, – отвечала им девушка.





– Не будем подходить, – соглашались люди в форме.





На фоне слышно голос матери. Она тоже в тот момент находилась на балконе.





– Даша! В жизни нет ничего такого, чтобы вот так... – увещевала она дочь.





Дальше на видео в темноте слышны вскрик, шорох и возня, а потом – напряженный голос:





– Держу за ноги! Держу! Давай-давай! Тяни! – это сотрудники МВД и МЧС на 17 этаже поймали девочку. – Держим! Держим!









На вызов отправили сотрудников ОМОН. Фото: МВД









На фоне раздается ее плач.





– Все хорошо, все хорошо! – успокаивают ее.





Сотрудники ОМОН, которые выезжали на помощь, прокомментировали инцидент:





– На какие-либо переговоры она не шла, то есть не поддерживала диалог, просила, чтобы мы ушли. Поэтому нужно было действовать как-то. Мы принимали решение по ситуации. Позже пришла мама девочки. Тоже просила, чтобы она этого не делала. Девушка не реагировала, просила: «Мама, прости», и просто отпустила руки, чтобы упасть вниз. Сотрудник, стоявший на 17-м этаже, при помощи сотрудника МЧС поймал ее за ноги. Мать не поверила этому, сначала начала биться в истерике, но успокоив ее, мы привели ее на 17 этаж. Она увидела, что девочка жива, и тут уже были слезы радости, счастья.





После случившегося девушку забрали в детскую больницу. По словам медсестры станции скорой помощи Светланы Бандюкевич, по физическим параметрам здоровье девушки было в норме, но вызвало беспокойство ее психологическое состояние. Милиция по поводу произошедшего проведет проверку.



