Как Головченко сделал то, за что Лукашенко распекал Румаса

Источник материала: Салiдарнасць

Помните старую песню о том, что село должно жить по средствам?





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Правительство поручило «Беларусбанку» списать долги пяти предприятий, находящихся в Витебской области. Соответствующее постановление Совмина подписал премьер-министр Роман Головченко.

Речь идет о предприятиях «АСБ-Агро Новатор», «Экспериментальная база «Тулово», Оршанский комбинат хлебопродуктов, «Липовцы» и «Ловжанское». Общая сумма списанной задолженности составит 17,8 млн руб.

Как отмечает «Экономическая газета» , «это тот редкий случай, когда такие списания получают огласку и становятся достоянием общественности, в большинстве случаев для списания достаточно решения наблюдательного совета банка».

Правительство перечит Лукашенко?

Правитель Беларуси уже около десятка лет заявляет о том, что село должно жить по средствам. Еще в 2011-м Александр Лукашенко заявил , что эра списания долгов сельхозпредприятиям подошла к концу:

— Как бы я ни любил деревню и село, категорически нет. Когда мы поддерживаем некоторые хозяйства кредитом, другие задаются вопросом — почему? Списывая постоянно долги, мы ориентируем тех, кто сегодня живет по средствам, чтобы они тоже были нахлебниками, потому что все равно спишут. Вложили деньги, зарабатывайте и возвращайте кредиты. Кто не может — поможем, кто не хочет — заставим.

Как Лукашенко сумел удивить, посетив завод с огромными долгами и коррупцией

В последующие годы похожие заявления о том, что «денег, как в прошлые годы, никто не даст» звучали не раз. А в 2020-м Лукашенко жестко отчитал предшественника Головченко на посту главы правительства Сергея Румаса, озвучившего сумму задолженности витебских аграриев:

— Пускай этот год мы им скажем: давайте посмотрим, как будете работать, трогать не будем. С 1 января будущего года они хоть рубль должны платить, они должны знать, что по долгам надо рассчитываться, никакого списания! Если вы думаете, что у нас есть бешеные деньги, которые мы будем выкидывать на Витебскую область, — нет. Сегодня, мужики, ситуация уже не та.

Что об одном из прощенных должников писала европейская пресса

Несколько лет назад радио Deutsche Welle рассказывало о семье Андреевых, работавших на «Экспериментальной базе «Тулово».

— С 16 из 153 своих работников хозяйство рассчитывается продуктами: картофелем или свеклой. Татьяна Андреева одна из них. Ее муж, Алексей, зарплату получает деньгами, но она невелика, — сообщалось в публикации.

Из-за недостатка денег семья стала должником у коммунальных служб, не найдя возможности оплатить целиком их услуги.