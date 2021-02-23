Минчанина, который ударил по капоту милицейской машины 9 августа, приговорили к четырем годам колонии

Суд Московского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего минчанина Александра Деркача, которого обвиняли в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), угрозе применения насилия к сотруднику милиции (ст. 364 УК) и умышленном повреждении имущества (ст. 218 УК).





Суд приговорил Деркача к четырем годам лишения свободы, сообщает spring96.org . Решение по делу вынес судья Юрий Машкетов.

Александр Деркач находился 9 августа на перекрестке ул. Заславской и пр. Машерова в Минске, где якобы принял участие в несанкционированном мероприятии, громко хлопал в ладоши, выкрикивал лозунги, потом вышел на проезжую часть дороги, где остановил автомобиль ГАИ, сопровождавший автозак. Нанес по капоту служебного автомобиля не менее трех-четырех ударов, якобы нецензурно выражался в сторону сотрудника Андрея Дубовича и показал ему средний палец.

Обвиняемый был задержан 21 октября у себя дома.

В ходе изучения письменных материалов дела и вещественных доказательств было просмотрено видео, на котором видно, что обвиняемый стоит в стороне, когда неизвестный парень наносит удары по левой боковой двери автомобиля ГАИ. Оба одеты в белые майки. Однако потерпевший сотрудник ГАИ считает, что удары по двери наносил именно Александр Деркач, а обвиняемый утверждает, что это не он. Защитник заявила ходатайство о проведении компьютерно-технической экспертизы видео для идентификации нахождения на нем подсудимого, однако суд ходатайство отклонил.

Государственный иск на компенсацию материального ущерба, причиненного служебному транспорту действиями подсудимого, был удовлетворен в полном объеме в добровольном порядке. Также была выплачена компенсации морального вреда в 700 рублей потерпевшему, который, согласно материалам дела, испугался от действий Александра Деркача, находился в стрессе и принимал успокоительные препараты.

Гособвинитель в своем выступлении в суде отметил, что сотрудники милиции делают все для того, чтобы разрешать конфликты и снимать напряжение в обществе, для соблюдения прав и законных интересов каждого гражданина. Он также вспомнил Декларацию прав человека и гражданина 1789 года, отметив, что «свобода — это возможность делать все, что не наносит вред другому».

«Вместо консолидации и сплочения общества, конструктивного взаимодействия между гражданами, вместо созидательного развития общественных институтов и участия в их формировании Деркач избрал деструктивный путь, направленный на обострение общественной напряженности, противопоставление себя обществу и государству, путь пренебрежения общественными устоями и правилами поведения в обществе, путь, влекущий к хаосу и разрушению», — подчеркнул прокурор.

Гособвинитель считает, что вина Александра Деркача по всем предъявленным ему обвинениям доказана в ходе предварительного следствия, подтверждается собранными доказательствами — показаниями самого обвиняемого, показаниями потерпевшего, свидетелей, записью с видеорегистратора и другими. Он просил суд наказать Деркача по совокупности четырьмя годами лишения свободы с направлением в исправительное учреждения общего режима.

Защитница в свою очередь заявила, что Деркач хотя признал вину полностью по ст. 342 и частично по ст. 364 и 218 Уголовного кодекса, его действия нельзя трактовать как групповые, так как каждый действовал самостоятельно, а угроз применения насилия вообще не было.

«Своим неприличным жестом выразил неуважение, не более того», — подчеркнула защитница.

Что касается повреждений, нанесенных автомобилю ГАИ, то очевидно, что удары по боковой дверце наносил не подсудимый, а неустановленное лицо, отметила адвокат. А удары по капоту ладонью, даже не кулаком, нельзя расценивать как угрозу насилием представителю власти, добавила она.

Защитница считает, что действия подсудимого нужно квалифицировать не отдельно, а в совокупности — как преступление, которое содержит признаки двух и более составов преступления. Кроме того она настаивала, что по ст. 364 и ч. 1 ст. 218 Уголовного кодекса Александра Деркача необходимо оправдать. При назначении наказания по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса, по мнению защитника, нужно учесть положительные характеристики с места работы, инвалидность отца, который фактически находится на иждивении обвиненного. Она просила суд избрать меру наказания, не связанную с лишением свободы.

В итоге судья принял предложение прокурора и наказал Александра Деркача четырьмя года лишения свободы в колонии общего режима.